Câmara do Rio tinha 55 funcionários por vereador Quase dois terços (64,54%) dos funcionários que trabalhavam na Câmara Municipal do Rio em 2008 não eram de seu quadro permanente. Levantamento feito no fim do ano passado pela Mesa Diretora apontou 1.099 servidores ?extraquadros?, 511 terceirizados e 214 cedidos pela prefeitura e pelo Tribunal de Contas do Município. Com os 1.002 efetivos, formavam, no fim da legislatura, um contingente de 2.826 pessoas que não cabiam juntas no Palácio Pedro Ernesto, sede do Legislativo municipal, e em seu anexo, na Cinelândia. Havia 55,45 servidores por vereador - cada parlamentar pode nomear 20 assessores de gabinete.