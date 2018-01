Câmara do Rio diz que CPI respeita proporcionalidade O presidente da Câmara do Rio, Jorge Felippe (PMDB), encaminhou à juíza da 5.ª Vara da Fazenda Pública, Roseli Nalin, um manifesto declarando que a proporcionalidade na composição da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Ônibus foi "plenamente atendida". A resposta da presidência da Câmara Municipal era esperada desde a quinta-feira, 22, quando a CPI foi suspensa após seis vereadores de oposição terem entrado na Justiça com um mandado de segurança questionando a constituição da comissão.