Câmara do Recife lista ausentes na internet Está em vigor na Câmara Municipal do Recife a decisão de divulgar no site da instituição a relação dos vereadores presentes e ausentes nas sessões ordinárias. Quem não apresentar justificativa para a falta terá desconto equivalente a R$ 238,33 por dia (os vencimentos mensais de um vereador são de R$ 7,5 mil). A punição era prevista no regimento interno, mas nunca havia sido aplicada. Para o presidente da Câmara, Josenildo Sinésio (PT), a medida é mais um avanço para dar transparência à Casa.