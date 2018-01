Câmara do Recife define aumento salarial de 29,89% A partir de 1º de janeiro, os 37 vereadores do Recife eleitos em outubro passarão a ganhar R$ 9.289,34 brutos mensais, o que representa um aumento de 29,89% sobre o atual salário de R$ 7.155,00. A decisão foi tomada hoje pela mesa diretora da Câmara, formada por sete vereadores. Em uma reunião, que durou cerca de três horas, também foram criados três cargos de assessor especial, que deverão ter um salário equivalente a um diretor da Casa - R$ 5,6 mil brutos. O vereador Augusto Carrera (PV), porta-voz da mesa diretora, afirmou que a próxima legislatura é que irá definir quem ocupará os cargos criados. Ao explicar o reajuste, Carrera lembrou que há oito anos os vereadores recifenses não tinham aumento, o que foi feito, agora, com base no Índice de Preço ao Consumidor (IPCA) do período, que foi de 34,95%. O índice foi reduzido para não ultrapassar o limite dos vencimentos de vereador que não podem superar 75% dos salários dos deputados estaduais. Outra definição tomada foi a de prover os gastos dos vereadores com alimentação e combustível de forma coletiva, através de licitação. Assim, a verba de gabinete individual de cada vereador será R$ 4,6 mil para manutenção de escritório parlamentar. Até agora, a verba era de R$ 14,3 mil mensais - incluindo alimentação, combustível aluguel, material de escritório - mas o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) constatou irregularidades na prestação de contas dos recursos, com notas frias e clonadas e notas de empresas fantasmas.