Câmara do DF votará projeto que acaba com 14º salário Depois de mais uma semana de pressão popular, a Câmara Legislativa do Distrito Federal decidiu hoje por em votação projeto de lei que extingue o pagamento de 14º e 15º salários aos deputados. O texto será levado a plenário ainda amanhã para ser apreciado em caráter de urgência.