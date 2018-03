Câmara do DF pode indicar hoje novos membros da CPI

A Câmara Legislativa do Distrito Federal faz hoje a primeira sessão plenária do ano. Entre os assuntos em pauta, está a indicação de novos integrantes da CPI da Corrupção, da Comissão Especial e da Comissão de Constituição e Justiça. Nesta tarde, os deputados também discutem se adiam ou não o depoimento de Durval Barbosa, marcado para amanhã.

Estão presentes à sessão 13 dos 24 deputados distritais. Mais cedo, o presidente interino da Câmara, deputado Cabo Patrício (PT), leu em plenário o pedido de renúncia do deputado Leonardo Prudente (sem partido) do cargo de presidente da Casa. Prudente é o deputado flagrado, em vídeo, recebendo maços de dinheiro que seria de propina e guardando-os nos bolsos e nas meias.

Na carta lida por Patrício, Prudente não especifica as razões de sua renúncia. Na semana passada, o afastamento dele da presidência da Câmara até a conclusão da análise dos pedidos de impeachment do governador José Roberto Arruda foi determinado pelo juiz Vinícius Santos, da 7ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal DF. Desde a decisão do juiz, o deputado Cabo Patrício (PT) responde interinamente pela presidência da Câmara.

O pedido de renúncia de Prudente será publicado amanhã no Diário Oficial da Câmara Legislativa, e o prazo de sete dias para realização de nova eleição começará a ser contado.