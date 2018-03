Câmara do DF é notificada sobre cassação de Arruda A Câmara Legislativa do Distrito Federal foi notificada nesta tarde pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) da decisão tomada anteontem pela Corte de cassar o mandato do governador afastado José Roberto Arruda (ex-DEM). Segundo explicou o desembargador Mário Machado, relator do processo do TRE-DF, é preciso que este comunicado seja lido em plenário para que o cargo de governador seja declarado oficialmente vago.