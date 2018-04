Câmara do DF define comissão que vai apreciar impeachment

A reunião da Comissão Especial criada para apreciar os pedidos de impeachment contra o governador afastado José Roberto Arruda (sem partido, ex-DEM), preso desde o dia 11, deve começar em alguns minutos no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O objetivo do encontro é eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Após a divulgação do resultado, o presidente eleito vai apontar o relator do processo.

O encontro, que originalmente seria realizado na sala de reuniões da Presidência, foi transferido duas vezes de local, primeiro para a sala de reuniões das comissões e, em seguida, para o plenário da Câmara. O motivo foi a falta de espaço nas duas primeiras salas para receber a imprensa.

Prisão

Preso desde dia 11 pela acusação de tentar obstruir as investigações contra ele no caso do "Mensalão do DEM", deflagrado pela Operação Caixa de Pandora, Arruda foi transferido na última sexta-feira, 19, da sala onde estava preso na superintendência da Polícia Federal para um espaço menor, sem banheiro privativo e sem janelas, segundo informações da Secretaria de Comunicação do governo do Distrito Federal.

Em nota, a Polícia Federal afirma que a transferência de Arruda "tem como objetivo a retomada da rotina de trabalho da Diretoria Técnico Científica, bem como a racionalização da segurança disposta para a custódia".