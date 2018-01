Câmara do DF decide instalar CPI da Corrupção Deputados da base governista e da oposição da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLFD) decidiram instalar, em convocação extraordinária que terá início em 11 de janeiro de 2010, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará denúncias de corrupção no DF desde 1991, e a comissão especial que analisará os pedidos de impeachment contra o governador José Roberto Arruda (sem partido) por crime de responsabilidade.