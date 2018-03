Câmara do DF debate amanhã regras de eleição indireta As regras para eleição indireta que escolherá o novo governador do Distrito Federal serão discutidas amanhã à tarde em audiência pública na Câmara Legislativa. Foram convidados representantes do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do DF, corte que cassou o mandato do ex-governador José Roberto Arruda (sem partido, ex-DEM), e também da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).