Câmara do DF convoca CPI da Corrupção e entra em recesso

Deputados da base governista e da oposição da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLFD) decidiram, nesta quarta-feira, 16, instalar, em convocação extraordinária que terá início em 11 de janeiro de 2010, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará denúncias de corrupção no DF desde 1991, e a comissão especial que analisará os pedidos de impeachment contra o governador José Roberto Arruda (sem partido) por crime de responsabilidade.

Na convocação, que segundo os deputados não terá gastos extras para os cofres públicos, serão escolhidos o presidente e o relator da comissão de investigação e será definida a nova composição para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O anúncio da convocação extraordinária foi feito pelo presidente em exercício da Câmara Legislativa, deputado Cabo Patrício (PT).

A sessão foi encerrada às 3 horas desta quarta-feira. Também foi definida hoje a composição da CPI, que terá como titulares os deputados Alírio Neto (PPS), Batista das Cooperativas (PRP), Paulo Tadeu (PT), Raimundo Ribeiro (PSDB) e Eliana Pedrosa (DEM). Os suplentes da CPI são os deputados Benício Tavares (PMDB), Wilson Lima (PR), Chico Leite (PT), Cristiano Araújo (PTB) e Paulo Roriz (DEM). A maioria dos membros da CPI fazem parte da tropa de choque do governo Arruda.

A proposta de orçamento para 2010 também foi votada na madrugada desta quarta-feira.

Com as movimentações na calada da noite, a Câmara Legislativa entra oficialmente em recesso parlamentar a partir desta quarta-feira.

As informações sobre o chamado mensalão do DEM vieram à tona com a Operação Caixa de Pandora, deflagrada em 27 de novembro. No inquérito, o governador José Roberto Arruda é apontado como o comandante de um esquema de distribuição de propina a deputados distritais e aliados.