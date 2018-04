Câmara do DF cassa mandato de 'deputada da bolsa' A Câmara Legislativa do Distrito Federal cassou hoje à tarde o mandato da deputada distrital afastada Eurides Brito (PMDB). Ela é acusada de envolvimento no chamado "mensalão do DEM", escândalo político que atingiu a cúpula do governo do Distrito Federal, levou à prisão o ex-governador José Roberto Arruda e trouxe a ameaça de intervenção federal em Brasília. Dos 24 deputados distritais, 16 votaram a favor da cassação.