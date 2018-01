Câmara do DF aprova orçamento e entra em recesso A Câmara Legislativa do Distrito Federal entra oficialmente em recesso parlamentar a partir de hoje, depois de votar Orçamento para 2010. A votação se estendeu até a madrugada. No entanto, os deputados distritais aprovaram convocação extraordinária da Casa a partir de 11 de janeiro para dar continuidade às investigações das denúncias de corrupção contra o governador José Roberto Arruda (que se desfiliou do DEM).