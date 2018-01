Câmara do DF acata dois pedidos de impeachment de Arruda

A Procuradoria da Câmara Legislativa aceitou nesta sexta-feira, 4, dois dos oito pedidos de impeachment do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), protocolados nesta semana.

Um deles é de autoria do advogado Evilázio Santos, apresentado na última terça-feira, 1, e o outro, do ex-deputado distrital e presidente do PT-DF, Chico Vigilante, protocolado na última quinta-feira, 3.

Os pedidos aceitos vão, agora, para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa. O requerimento de Vigilante pede também o impeachment do vice-governador Paulo Octavio (DEM).

Com informações da Agência Brasil