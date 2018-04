Câmara do DF abre processo contra cinco deputados Depois da deputada distrital Eurides Brito (PMDB) ter o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar, a Comissão de Ética da Câmara Legislativa do Distrito Federal decidiu hoje, por unanimidade, abrir processo contra outros cinco distritais, também acusados de envolvimento no chamado "mensalão do DEM". O escândalo político sem precedentes atingiu a cúpula do Executivo local, levou à prisão de José Roberto Arruda e à renúncia do seu vice, Paulo Octávio (ambos ex-DEM, sem partido).