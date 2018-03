Câmara discute votações para recesso pré-eleições O presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP), e os líderes partidários discutiram hoje o recesso branco que deverá vigorar na Casa nos dois meses que antecedem as eleições municipais. A idéia é fixar algumas datas para votação e permitir que, no restante dos dias, os deputados possam se dedicar às campanhas eleitorais. O esquema especial ainda não está fechado, mas a proposta é restringir as votações à primeira e à terceira semanas de agosto e à segunda semana de setembro. Nesse período, seriam realizadas sessões de segunda a quinta. Fora dessas datas, não seria exigida a presença do parlamentar em Brasília. Chinaglia havia anunciado inicialmente que haveria votações nas terças e nas quartas-feiras durante todos os meses, chegando a sugerir que os deputados que quisessem se dedicar às campanhas tirassem licença, mas acabou mudando de idéia depois da pressão dos líderes.