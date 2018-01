Câmara deve votar partilha na terça-feira, diz líder O líder do governo na Câmara, deputado federal Henrique Fontana (PT-RS), disse hoje que o governo pretende começar a votação, na terça-feira no plenário da Casa, dos três projetos que tratam do regulamento de exploração da camada de petróleo do pré-sal. A estratégia é começar pelo projeto que define o regime de partilha de produção.