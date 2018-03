Câmara deve iniciar hoje debate de MP da aposentadoria A medida provisória (MP) de reajuste das aposentadorias deve entrar em discussão hoje no plenário da Câmara. Desde a semana passada, a MP passou a trancar a pauta da Casa, junto com outras seis, incluindo a do aumento do salário mínimo. O governo terá de convencer a base a votar a favor o texto original do governo, que fixou o índice de 6,14% de correção para as aposentadorias e pensões da Previdência Social. A maioria das emendas apresentadas à MP estabelece a paridade do reajuste das aposentadorias com o salário mínimo.