Câmara desiste de separar Corregedoria de cargo da Mesa

A Câmara desistiu de separar a Corregedoria da 2ª vice-presidência da Mesa Diretora. O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), disse nesta terça-feira, 10, após reunião com os líderes partidários, que o possível desmembramento só deve valer para a próxima legislatura (a partir de 1º de fevereiro de 2011). Hoje, o deputado que assume o cargo na Mesa vira automaticamente corregedor. A mudança havia sido sugerida após as denúncias que envolveram o deputado Edmar Moreira (DEM-MG), acusado de sonegar em sua declaração de Imposto de Renda a propriedade de um castelo avaliado em R$ 25 milhões. Na reunião, ficou decidido transferir para uma comissão especial a discussão sobre esse desmembramento. Temer informou que vai criar, nos próximos dias, a comissão especial que, além de cuidar do desmembramento da Corregedoria, vai rediscutir o regimento interno, incluindo a discussão sobre a abertura de notas fiscais de prestações de contas de parlamentares, entre outros temas. Michel Temer informou também que decidiu, junto com os líderes, votar e rejeitar, ainda hoje, a Medida Provisória das filantrópicas. Ele informou que, depois dessa votação, será elaborado um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) disciplinando os efeitos durante a vigência da MP.