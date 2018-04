Câmara demite 102 parentes O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, informou ontem que demitiu 102 familiares de deputados e de funcionários que ocupavam cargos em comissão e não eram concursados. As demissões cumprem decisão do Supremo Tribunal Federal que, há dois meses, determinou o fim do nepotismo - contratação de parentes - nos três Poderes. O Senado demitiu até agora 86 parentes de senadores e servidores. Na semana passada, o Ministério Público Federal abriu inquérito civil para acompanhar as ações contra o nepotismo e encaminhou ofícios para os presidentes da Câmara e do Senado, Garibaldi Alves.