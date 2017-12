Câmara define partidos nas presidências das comissões Os líderes dos partidos na Câmara definiram nesta quinta-feira as legendas que presidirão as 20 comissões permanentes da Casa e 14 ficaram com partidos da base aliada, segundo informação da Agência Câmara, passada pelo líder do PSB, Márcio França (SP). Até terça-feira da próxima semana, os líderes partidários indicarão os deputados de seus partidos que deverão ocupar as presidências das comissões escolhidas hoje. A instalação das comissões deverá acontecer na quarta-feira da próxima semana ou, no máximo, na quinta-feira. "Vamos começar após o Carnaval, com as comissões instaladas. Estamos em ritmo apropriado", afirmou Chinaglia, antes da reunião. A distribuição das presidências e a ordem de escolha das comissões é feita proporcionalmente ao tamanho das bancadas. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) - que avalia todos os projetos - ficou com o PMDB, que tem a maior bancada, com 90 deputados. O partido também ficou com as comissões de Educação e Cultura e de Viação e Transportes. Já o PT ficou com as comissões de Finanças e Tributação; Desenvolvimento Urbano; e Direitos Humanos e Minorias. Veja como ficou a distribuição das comissões: 1. Constituição e Justiça (CCJ) - PMDB; 2. Viação e Transporte - PMDB; 3. Educação e Cultura - PMDB; 4. Finanças e Tributação - PT; 5. Desenvolvimento Urbano - PT; 6. Direitos Humanos e Minorias - PT; 7. Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - PSDB; 8. Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - PSDB; 9. Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado - PSDB; 10. Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - PFL; 11. Seguridade Social e Família - PFL; 12. Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional - PSB; 13. Turismo e Desporto - PSB; 14. Fiscalização Financeira e Controle - PP; 15. Minas e Energia - PP; 16. Defesa do Consumidor - PPS; 17. Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio - PR; 18. Legislação Participativa - PSC; 19. Relações Exteriores e de Defesa Nacional - PDT; 20. Trabalho, de Administração e Serviço Público - PTB. Com Denise Madueño