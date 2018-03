Câmara decide congelar reajuste dos vereadores de SP

Com base em decreto legislativo de 1992, a Câmara anunciou no mês passado que replicaria aos 55 parlamentares reajuste aprovado em dezembro pelos deputados federais. Isso faria com que o salário de um vereador saltasse de R$ 9.800 para R$ 15.013 - o equivalente a 75% dos vencimentos de um deputado estadual. A Promotoria do Patrimônio Público e Social da capital paulista abriu inquérito civil para apurar suspeita de que o aumento replicado aos vereadores de São Paulo é inconstitucional.