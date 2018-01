Câmara de SP vai priorizar reforma administrativa A prioridade da Câmara de São Paulo neste ano será a reforma administrativa. A afirmação é do presidente da Casa, José Eduardo Martins Cardozo (PT), que tomou posse hoje, junto com a nova Mesa Diretora. A Mesa é composta também pelos vereadores Antônio Goulart (PMDB), como primeiro vice-presidente; Salim Curiati Júnior (PPB), segundo vice-presidente; Celso Jatene (PTB), primeiro secretário; Vanderlei de Jesus (PL), segundo secretário; Anna Martins (PC do B), primeira suplente, e José Rogério Farhat (PSD), segundo suplente. Os parlamentares foram eleitos no dia 15 para um mandato de um ano. Segundo Cardozo, o principal ponto da reforma administrativa é o corte de 40% na verba de gabinete dos vereadores, o que reduzirá o número de funcionários de confiança. "Minha frustração é não ter concluído essa reforma em 2001 e espero que possamos a concluir este ano", afirmou o presidente da Câmara. Ele disse ainda que está à disposição do PT para uma eventual disputa pelo Senado. "Vou para onde o partido quiser" afirmou. "Se, eventualmente, o PT pleitear duas vagas, o meu nome é um dos que estão sendo cogitados; caso contrário, serei candidato a deputado federal", acrescentou o vereador do PT, observando que pretende conciliar a campanha com os trabalhos na Câmara.