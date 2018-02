Câmara de SP aprova lei que institui metas a prefeitos A Câmara Municipal de São Paulo aprovou hoje o projeto de emenda à lei Orgânica (PLO 008/07) que institui um programa de metas a ser cumprido pelos prefeitos da cidade de São Paulo e estabelece que o Executivo municipal preste contas do seu trabalho a cada seis meses. A medida entra em vigor após sua publicação no Diário Oficial do Município, que deve ocorrer em, no máximo, dois dias. A emenda foi aprovada por unanimidade pelos vereadores, com 54 votos favoráveis e uma ausência. O projeto, que já havia sido aprovado em 12 de fevereiro em uma primeira votação, determina ainda que o prefeito eleito ou reeleito apresente em até 90 dias o programa de metas compatíveis com o que apresentou durante sua campanha eleitoral. Segundo o vereador Francisco Chagas (PT-SP), a aprovação da emenda representa uma grande conquista da cidadania paulistana. "A medida possibilita o controle público e social sobre a administração da Prefeitura", afirmou. "Esta não é uma conquista da Câmara, não somos nós vereadores que estamos de parabéns, mas sim a sociedade paulistana que, por meio do movimento Nossa São Paulo, apresentou o projeto da emenda que foi acatado pelos vereadores." Chagas disse ainda esperar que a aprovação da emenda sirva de exemplo para outras cidades, pois institui critérios e metas ao poder público. "O plano de execução da Prefeitura será público. Ao prestar contas, terá que justificar o que deixou de ser feito", disse. Na avaliação do vereador, a emenda deverá facilitar bastante o trabalho dos vereadores, pois, segundo ele, determina uma importante ajuda na fiscalização das execuções orçamentárias.