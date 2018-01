Câmara de SP abre processo contra Netinho de Paula

Depois desse passo, o relator do processo, vereador Antonio Carlos Rodrigues (PR), terá de apresentar um relatório no qual poderá ser pedida a cassação de Netinho. O uso de notas de empresas que só existem no papel foi revelado em abril de 2010 pelo jornal O Estado de S. Paulo. A Mineral Comunicação, cujo endereço nas notas constava ser na Ponte Rasa, zona leste, não tem sede, telefone ou site.

Em plenário, Netinho disse na terça-feira ter recebido os serviços da Mineral e que vai apresentar provas disso. O vereador se diz vítima de perseguição política. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.