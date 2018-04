Câmara de Sorocaba terá mais assessores Numa sessão relâmpago de 18 minutos na sexta-feira, a Câmara de Sorocaba aprovou a criação de 26 cargos para assessores, a um custo adicional de quase R$ 1 milhão por ano no orçamento da Casa. Os salários chegam a R$ 10,7 mil. Cada vereador terá direito a mais um assessor - hoje são quatro. Foi aprovado também aumento de salário do prefeito e de secretários municipais, além da redução da jornada de trabalho de servidores com curso superior. Na plateia, populares protestaram.