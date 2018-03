Câmara de São Paulo terá sessões ao vivo na internet

A cobertura abrange de forma simultânea as seis salas de eventos do Palácio Anchieta, na região central da capital paulista, onde foram instalados telões para reproduzir o que vai ao ar. Até dezembro, apenas as sessões realizadas três vezes por semana, às terças, quartas e quintas-feiras, podiam ser acompanhadas pela TV Câmara. Agora, todas as discussões em audiências, como os debates sobre projetos de urbanização e a legalidade das propostas dos vereadores, poderão ser vistas na web, no site www.camarasp.tv.br.

Toda semana, secretários do governo Gilberto Kassab (DEM) vão depor nas comissões da Câmara para falar sobre problemas e os investimentos da Prefeitura. Quando ocorre um reajuste de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou da passagem de ônibus, o secretário responsável pela área tem de apresentar as justificativas aos vereadores da Comissão de Finanças. Essas audiências, que agora estarão na internet em tempo real, normalmente são acompanhadas apenas por assessores de vereadores, jornalistas e lideranças comunitárias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.