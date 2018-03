Câmara de São Paulo instala CPI das Enchentes

Por um pedido do ex-líder da bancada do PT João Antônio, que anunciou alterações no quadro de petistas indicados para compor a comissão, a escolha do vice-presidente e do relator será realizada apenas na terça-feira (16). A CPI das Enchentes, cujo pedido de criação foi protocolado pelo PT e aprovado na última quarta-feira, é formada por seis governistas e apenas dois oposicionistas: os petistas Francisco Chagas e José Américo.

A comissão pretende investigar contratos e convênios de execução e fiscalização dos serviços de limpeza, remoção e conservação de galerias, bueiros, bocas de lobo, caixas e poços de inspeção. Ela terá ainda como foco a apuração do funcionamento do sistema de drenagem da cidade.

O objetivo é investigar se grandes empreendimentos privados, como shoppings e edifícios comerciais, causaram impactos no sistema de drenagem do solo da capital paulista. A comissão funcionará no prazo regimental de 120 dias, com possibilidade de prorrogação.