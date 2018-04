Câmara de Salvador elege 3º presidente em um mês Os vereadores de Salvador elegeram ontem Alan Sanches (PMDB) como o novo presidente da Câmara. Encabeçando chapa única, Sanches teve 38 dos 41 votos possíveis e prometeu ficar no posto mais tempo que seus dois antecessores. Ele é o terceiro presidente da Casa em apenas um mês. Em 2 de janeiro, Alfredo Mangueira (PMDB) foi eleito, mas renunciou uma semana depois. Assumiu o vice, Paulo Magalhães Junior (DEM), que abriu mão do mandato para realização de nova eleição. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.