Câmara de Mairinque tem até churrasqueira Para se acomodarem nas quatro sessões noturnas mensais, os nove vereadores de Mairinque (SP) ganharam prédio com piscina e churrasqueira. O imóvel, de 1,3 mil metros de área construída, custou R$ 1,6 milhão. A compra comprometerá 20% do Orçamento da Casa por 42 meses (número de parcelas do pagamento). O presidente da Câmara, Tufic Elias Júnior (PSC), não quis comentar a compra. Segundo sua assessoria, o negócio foi avaliado por uma comissão técnica.