Câmara de Guarulhos minimiza investigação do MP A Câmara Municipal de Guarulhos minimizou uma operação do Ministério Público deflagrada hoje e classificou a investigação como "natural", já que se trata de "rotina daqueles que administram o erário". A Casa e residência de vereadores e ex-vereadores foram alvo de uma operação com base em denúncias de prestação de contas irregulares pelos parlamentares do município da Grande São Paulo. Agentes do Ministério Público (MP) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) entraram na Câmara hoje para apreender documentos e computadores.