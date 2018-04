Câmara de Campinas cassa mandato de 2.o prefeito Os vereadores de Campinas cassaram, na noite de ontem o mandato do prefeito Demétrio Vilagra (PT) por 29 a 4 votos, por quebra de decorro. É o segundo prefeito a ser retirado do cargo esse ano por uma Comissão Processante (CP) na cidade. Os votos a favor de sua permanência foram dos três vereadores da bancada do PT e um do PCdoB, os mesmos que já foram contrários à formação da CP. O relatório final da CP tem oito volumes, com 1.440 páginas, e começou a ser lido às 9h53 de terça-feira. Ao todo, a sessão durou 33 horas ininterruptas.