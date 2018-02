Câmara de Belo Horizonte aprova fim do voto secreto

Até então, o expediente era usado nas votações de cassações de mandatos - o que nunca ocorreu - e na análise de vetos do prefeito. O texto tramitou por cinco meses na Casa e sua aprovação é uma tentativa dos parlamentares de limpar a imagem do Legislativo, bastante desgastada principalmente após a aprovação, na última sessão ordinária do ano passado, de um aumento de mais de 61% nos próprios salários - vetado pelo Executivo depois de diversas manifestações nas ruas da capital.

Dos 853 municípios de Minas, apenas outros cinco acabaram com os votos secretos de vereadores: Uberlândia, no Triângulo Mineiro; Patos de Minas, no Alto Paranaíba; Timóteo, no Vale do Rio Doce; e Ipatinga e Coronel Fabriciano, no Vale do Aço mineiro.