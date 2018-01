Câmara da AGU poupa R$ 3 bi em 2 anos para União Uma providência da Advocacia-Geral da União (AGU), a Câmara de Conciliação, economizou R$ 3 bilhões para os cofres do governo nos últimos dois anos e evitou até que a Petrobras corresse o risco de ser inscrita na Dívida Ativa da União e no Cadastro de Créditos Não-Quitados (Cadin). A empresa estava sendo processada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e, se a ação não tivesse sido suspensa, teria restrições à condução dos seus negócios.