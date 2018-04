Câmara cortará investimentos

O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), decidiu fazer economia e cortar inicialmente R$ 70 milhões do orçamento da Casa. Em um primeiro momento, o corte deverá ser feito nos investimentos que estavam previstos para a construção de um novo anexo para gabinetes e para a biblioteca da Câmara. Estimativas iniciais mostram que a suspensão da construção do anexo 5, cujo dinheiro estava previsto no orçamento de R$ 3,5 bilhões da Casa neste ano, já seria suficiente para essa economia. "Este deverá ser o primeiro corte. O grupo de trabalho está examinando se há alguma coisa mais que possa ser cortada", afirmou Temer. A direção-geral da Câmara está examinando o orçamento para verificar em que áreas poderiam ser realizados os cortes. O primeiro-secretário, deputado Rafael Guerra (PSDB-MG), também montou um grupo de trabalho, que inclui um auditor do Tribunal de Contas da União (TCU), para estudar a redução de despesas. "Poderemos reavaliar as prioridades do orçamento de 2009", disse Rafael Guerra. A Câmara gasta a maior parte de seu orçamento com pagamento de pessoal. A folha de pagamento, somando funcionários ativos, aposentados, pensionistas e os encargos sociais, chega a R$ 2,6 bilhões por ano, 74% do orçamento anual. PROJETO O projeto para a construção do novo anexo já está pronto. Pela proposta da Mesa Diretora anterior, presidida por Arlindo Chinaglia (PT-SP), a obra seria paga com parte do dinheiro arrecadado com a venda da folha de pagamento. A Câmara vendeu a exclusividade de manter o pagamento dos salários dos deputados e dos servidores no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal por R$ 230 milhões. O projeto do novo prédio prevê 285 gabinetes de 62 metros quadrados. O atual anexo 4 também seria reformado para aumentar o tamanho dos atuais gabinetes de 42 metros quadrados. A previsão inicial é de que a construção deverá levar de dois a três anos. O estudo também prevê a ampliação da garagem entre os dois blocos com a criação de cerca de 2.500 novas vagas.