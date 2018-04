Câmara convoca Silas Brasileiro para vaga de Juvenil A Mesa Diretora da Câmara convocou hoje o suplente Silas Brasileiro (PMDB-MG) a assumir a vaga do deputado Juvenil Alves (PRTB-MG), que teve o mandato cassado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Juvenil, eleito pelo PT em 2006, foi condenado por abuso na captação de recursos para a campanha e gastos ilícitos, com uso de caixa 2. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Minas Gerais, de abril do ano passado, foi confirmada pelo TSE há duas semanas, quando a Câmara foi notificada da necessidade de convocar o suplente imediatamente.