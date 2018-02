Câmara convoca Minc na 4ª para explicar ataque a ruralistas

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, foi convocado a participar na próxima quarta-feira, às 10 horas, de audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, sobre o pronunciamento contra produtores rurais e lideranças do setor. No final do mês passado, o ministro chegou a chamar os ruralistas de "vigaristas", o que causou indignação por vários produtores e associações. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 15, pelo deputado federal Luis Carlos Heinze (PP-RS), autor da solicitação. Por meio de nota à imprensa, Heinze classificou de "irresponsável" a atitude de Minc.

