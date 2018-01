Câmara continua sem votar, mas Aldo acha que houve avanços O presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), disse que o esforço concentrado desta semana foi uma "convocação normal do trabalho ordinário da Casa". Ele avaliou que a Câmara deu um passo para desobstruir a pauta do plenário e reafirmou que haverá sessão com votação na próxima semana, quando o Brasil estréia na Copa do Mundo e haverá o feriado de Corpus Christi. Na semana passada, Aldo montou, com os líderes partidários, um calendário de votação em um esforço para tentar desobstruir a pauta com medidas provisórias e votar outros projetos. Na pauta estão a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e o projeto que cria a Timemania, que começou a ser votada em 23 de março, mas, com a pauta trancada por MPs não foi concluída. A semana dos trabalhos da Casa terminou, mas a pauta continuou trancada. "Votar uma medida provisória é aprovar uma lei", argumentou Aldo. Ele disse que em nenhum parlamento do mundo se realizam tantas sessões quanto no Brasil nem se aprovam tantas leis quanto no País. "Não sei se devemos julgar pela quantidade ou pela serventia que ela (lei) deve ter", completou Aldo. Quanto mais se aproximam as eleições, mais difícil fica conseguir quórum no Congresso para votar. Além da Copa e do feriado, os deputados estarão voltados para as convenções partidárias que são realizadas neste mês.