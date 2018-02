Câmara conclui votação de reajuste a servidor

A Câmara concluiu ontem a noite a votação da Medida Provisória 431, que reajusta o salário de cerca de 1,4 milhão de servidores federais. O texto base da MP havia sido aprovado no dia 16 de julho, mas ficou faltando a votação dos destaques, que são pontos do texto apreciados em separado.Como todos os destaques foram rejeitados, ficou valendo o texto anterior.A MP será agora examinada pelo Senado. A MP 431 beneficia 800 mil integrantes de 16 carreiras civis do funcionalismo publico federal e 600 mil militares, incluindo aposentados e pensionistas. Ela prevê aumentos parcelados ate 2012. Somente neste ano, segundo cálculos do Ministério do Planejamento, o impacto do aumento para os cofres públicos será de R$ 7,7 bilhões. Como já foi antecipado pelo Estado, todas as concessões feitas pelo governo aos servidores e incluídas na MP podem gerar gasto adicional deR$32 bilhões para o presidente da República que assumirem2011, conforme os cálculos dos técnicos do Planejamento. O calculo leva em conta os impactos que o orçamento sofrerá a cada ano, ate 2012, quando esta previsto que Entrem em vigor as últimas parcelas dos reajustes negociados neste ano. Além de aumentar os vencimentos dos servidores, a MP cria cargos em três áreas. A maior parte delas cerca de Três mil será preenchida na Polícia Rodoviária Federal, que passa a contar com um efetivo de 13 mil integrantes. Serão ainda criados 534 cargos no Ministério da Educação Para funções de professor de ensino básico, técnico e tecnológico. O Hospital das Forças Armadas abrira 512 vagas de medico, 236 de especialista em atividades hospitalares e 836 de técnico em atividades médicas e hospitalares. Apesar da votação da MP, governo e oposição não conseguiram chegar ontem a um consenso para destrancar a pauta de votações da Camara, que tem ainda quatro medidas provisórias e dois projetos de lei com urgência constitucional a espera de analise. O acordo não foi possível porque o DEM insiste em manter a obstrução enquanto o governo não atender a bancada ruralista na MP que trata da renegociação da divida do setor agrícola. MINISTÉRIO DA PESCA O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), criticou ontem a criação do Ministério da Pesca por medida provisória. Na quarta-feira passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou MP transformando a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca em ministério e Altemir Gregolin virou ministro. ''Como depois de seis anos e meio cria-se um Ministério da Pesca por medida provisória? A urgência fica difícil de ser defendida'',afirmou. ''Claro que pegou mal essa MP.'' Em reunião com líderes, o presidente da Camara considerou um ''acinte'' e um ''achincalhe'' a criação de mais um ministério por medida provisória. A MP foi mal recebida pela oposição e pelos governistas. Chinaglia disse que o presidente Lula pediu a aliados que o consultassem informalmente sobre a criação do Ministério da Pesca por MP. ''Eu fui contra, mas a forma como o assunto chegou ao presidente não correspondeu ao que eu disse.''