Câmara conclui votação da MP 462 com 22 emendas

Em um único texto que será enviado ao presidente, os deputados e os senadores reduzem de 2,674 milhões de hectares para 167,268 mil hectares a área da Floresta Nacional de Roraima, mudam a localização da Reserva Extrativista Marinha da Baía do Iguape (BA) para ceder espaço para funcionamento de estaleiro, beneficiam as empresas exportadoras no pagamento de débitos referentes ao crédito-prêmio do IPI, depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou esse crédito extinto em 1990, permitem ainda que as empresas exportadoras que não haviam usado o benefício do crédito-prêmio no período de 1983 a 1990 possam requerê-lo.

Os parlamentares aprovaram ainda um pacote de bondades para os ruralistas com aumento de prazo de vencimentos de parcelas de dívidas, prorrogação de período de adesão a programa de parcelamento e desoneração a produtores rurais. Os deputados e os senadores restituíram juros mais baixos para o pagamento de dívidas com a União, cuja cláusula semelhante havia sido vetada por Lula há três meses, depois de incluída pelos parlamentares na medida provisória (MP 449) que ampliou o Refis.

Os deputados derrubaram apenas uma emenda feita pelos senadores. A alteração rejeitada trazia 20 dispositivos para legislar sobre a devolução do lixo importado. A proposta permitia a destruição do lixo no próprio território nacional e não apenas obrigava o importador a devolver a mercadoria ao local onde originalmente ela teria sido embarcada. Alguns deputados argumentaram que a Convenção da Basileia sobre o controle de resíduos e a legislação brasileira já tratam do assunto de forma mais rígida. Houve também a retirada de parte de uma emenda que permitia a Agência Nacional das Águas (ANA) estabelecer taxas de fiscalização anual.

As votações das emendas foram simbólicas. Em apenas uma delas o DEM exigiu votação nominal, com registro dos votos no painel eletrônico. O deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA) afirmou que a emenda vai beneficiar a navegação fluvial no Amazonas com liberação prioritária de recursos do Fundo da Marinha Mercante em detrimento de outras formas de navegação de cabotagem. A emenda foi aprovada com 313 votos contra 83, com duas abstenções.

No caso da redução da floresta de Roraima, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), responsável pela emenda, disse que a floresta está sobreposta a área dos índios Yanomami, por isso a necessidade da correção na demarcação. Essa foi a última medida provisória antes da entrada em vigor da nova regra instituída por Temer de não permitir a inclusão de emendas ao texto de assuntos que não tem relação com a proposta original.