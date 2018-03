Câmara começa a votar partilha de royalties do pré-sal Em votação simbólica, o plenário da Câmara aprovou, esta noite, recurso reconhecendo que é válida a emenda dos deputados Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) e Humberto Souto (PPS-MG), que dá tratamento mais igualitário à distribuição de royalties na exploração do petróleo da camada do pré-sal. Perto das 20h30, os deputados iniciaram o processo de votação do texto da emenda propriamente dito.