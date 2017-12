Câmara começa a votar MPs para destrancar pauta A Câmara começou, no início da noite desta segunda-feira, 04, a votar as medidas provisórias que estão trancando a pauta do plenário. A votação faz parte do acordo fechado na tarde de hoje entre os líderes dos partidos governistas e os da oposição. Mais de 260 deputados já registraram presença na Câmara. A última vez em que o plenário da Câmara votou uma medida provisória foi no dia 7 de junho; a última vez em que votou um projeto de lei foi no dia 23 de março. Desde março, a pauta da Câmara vem-se mantendo trancada por medidas provisórias com prazo de votação vencido. Quando isso ocorre, nenhuma outra matéria pode ser votada antes da apreciação dessas MPs.