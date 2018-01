Câmara checa caso em SP

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal criou ontem uma subcomissão temporária para investigar os contratos feitos pela Prefeitura de São Paulo com 5 das 11 empresas fornecedoras de remédios e materiais hospitalares que estão na mira da Operação Parasitas. Deflagrada há uma semana, após 11 meses de investigação, a Operação Parasitas levou para a prisão cinco empresários suspeitos de faturar R$ 100 milhões com fraudes na área de saúde nos últimos dois anos. A suposta organização criminosa seria dividida em duas células - uma tinha influência sobre contratos firmados com hospitais públicos da capital e da Grande São Paulo e outra atuava sobre prefeituras do interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Na Prefeitura de São Paulo, as cinco investigadas tiveram ao todo R$ 10,6 milhões empenhados (dinheiro reservado no Orçamento) desde o início da gestão, em 2005. Os contratos foram assinados tanto por Gilberto Kassab (DEM) como pelo ex-prefeito - hoje governador - José Serra (PSDB). As empresas que fornecem materiais e medicamentos para órgãos da prefeitura são a Embramed, a Home Care Medical, a Halex Istar, a Biodinâmica e a Velox Produtos de Saúde. A subcomissão da Câmara terá como presidente o vereador Roberto Tripoli (PV) e como relator Paulo Fiorilo (PT). O grupo, composto por seis parlamentares, vai analisar todos os contratos feitos pelas empresas com a prefeitura e suas autarquias, identificar quem foram os responsáveis pelas contratações e se os serviços foram mesmo prestados. A subcomissão, que funcionará por 30 dias, vai analisar os papéis e, em uma segunda etapa, deve chamar os responsáveis pelos contratos para prestar esclarecimentos. PROMOTORIA Os contratos com a Prefeitura de São Paulo também serão investigados pelo Ministério Público Estadual, por determinação do procurador-geral de Justiça, Fernando Grella Vieira. Além da capital, outras 19 prefeituras do Estado têm contratos com as 11 empresas citadas Na semana passada, assim que foram descobertos os contratos, a própria prefeitura decidiu passar a investigá-los.