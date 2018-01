Câmara chama presidente da EBC para falar sobre fraude

O requerimento convidando a presidente da EBC é de autoria do líder do DEM, Antonio Carlos Magalhães Neto (BA). A intenção inicial era chamar a ministra Helena Chagas (Comunicação Social) para falar sobre o tema, mas por acordo houve a troca por Tereza. Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo mostrou que uma auditoria do Tribunal de Contas da União encontrou diversas irregulares em um contrato de R$ 6,2 milhões da TV Brasil com a Tecnet. Até um atestado falso foi apresentado pela empresa para disputar o contrato.