Câmara cassa prefeito de São Lourenço da Serra A Câmara Municipal cassou o mandado do prefeito de São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo, José Merli, nesta quinta-feira em sessão do plenário que teve 10 horas de duração. A informação é do programa Bom dia São Paulo, da TV Globo. Os vereadores avaliaram nove acusações, entre elas a compra de um terreno pela prefeitura com valor superfaturado e gastos com combustível muito acima do orçamento. O prefeito deverá recorrer da decisão.