Câmara cassa prefeito de Riversul (SP) A Câmara de Riversul, no sudoeste paulista, cassou o mandato do prefeito Marcelino José Biglia (PMDB) em sessão realizada na noite de quinta-feira (23). De acordo com o presidente do Legislativo, vereador Luciano Aparecido Pinheiro (PTB), a maioria dos vereadores acatou as denúncias contra o prefeito, acusado de efetivar professores sem avaliação em estágio probatório e de autorizar o pagamento de bônus a funcionários comissionados sem base legal, entre outras irregularidades. O vice-prefeito José Aparecido Gomes (PT) assumiu a prefeitura hoje. O prefeito afastado nega as acusações. Ele informou que vai recorrer à Justiça na tentativa de reaver o mandato.