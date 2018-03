O prefeito é acusado de gastos indevidos com viagens e de comprar ração animal com verbas da merenda escolar. Corsi negou as irregularidades e disse que a suposta compra de ração nunca existiu. Advogados do prefeito conseguiram uma liminar na Justiça para que ele se mantenha no cargo. A Câmara tentará derrubar a liminar.