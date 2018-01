Câmara arquiva caso de vereador que dirigia embriagado

A mesa diretora acatou parecer de uma comissão especial que investigou o caso. De acordo com a comissão, a conduta do vereador está sendo julgada pela 2ª Vara Criminal de Sorocaba e, caso seja condenado, será aberto processo de cassação do mandato.

Os integrantes alegaram que, apesar dos fortes indícios de quebra de decoro, a Constituição Federal estabelece que a perda ou suspensão de direitos políticos só pode ocorrer mediante condenação criminal transitada em julgado, ou seja, da qual não caibam mais recursos.