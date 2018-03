Câmara aprova uso do FGTS na capitalização da Petrobras A Câmara aprovou hoje o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a capitalização da Petrobras. A proposta foi incluída no projeto de capitalização da Petrobras, uma das propostas do marco regulatório do pré-sal, aprovada no início desta noite pela Câmara. Poderão comprar novas ações os cotistas que usaram o FGTS no passado, no limite de 30% do saldo que possuem atualmente no fundo.