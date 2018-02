Câmara aprova urgência para projeto que cria municípios

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 7, por 399 votos contra 19, além de uma abstenção, um requerimento de urgência para a tramitação do Projeto de Lei Complementar 416/08, que regulamenta a criação, incorporação e desmembramento de municípios.

O mérito do projeto deve ser apreciado na próxima semana. Durante toda a votação, um grupo de manifestantes da União Brasileira em Defesa da Criação de Novos Municípios acompanhou, da galeria do Plenário, as discussões no plenário.